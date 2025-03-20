Analogue 3D консоль, вдохновленная Nintendo 64, снова отложена — теперь ожидается в июле 2025 года

Консоль Analogue 3D, представляющая собой современную интерпретацию классической Nintendo 64, сталкивается с новыми препятствиями на пути к своему релизу. Впервые устройство было представлено в 2023 году с планами на запуск в 2024. Однако в компании уже неоднократно пересматривали сроки выхода устройства, и не так давно клиенты ожидали получения готового оборудования к первому кварталу 2025 года.

В недавнем пресс-релизе было объявлено, что релиз состоится не раньше июля 2025 года. Официальное заявление подчеркивает: "Analogue 3D изначально планировался к предзаказу в конце 2024 года и должен был начать отгрузку в первом квартале 2025 года. Однако отгрузка отложена, и теперь будет осуществляться в июле 2025 года. Мы прилагаем все усилия, чтобы ваши заказы на Analogue 3D были выполнены как можно скорее, и благодарим за понимание. Если у вас есть открытый предзаказ, никаких действий не требуется. Как всегда, вы можете отменить свой предзаказ в любое время; у нас действует политика полного возврата без вопросов."

Рекламные материалы компании демонстрируют стильный и современный вид консоли, доступной в черном и белом цветах. Команда разработчиков работала над проектом почти четыре года, используя FPGA-технологию, что позволяет избежать множества проблем, связанных с программной эмуляцией, таких как задержка ввода, графические и звуковые неточности, а также проблемы с временем и частотой кадров.

Теперь пользователи смогут испытать Nintendo 64 так, как это и было задумано изначально, без компромиссов. Однако стоит отметить, что в комплекте с Analogue 3D не будет контроллера: покупателям придётся использовать оригинальные контроллеры Nintendo 64 или сторонние аналоги. Некоторые рекламные изображения также демонстрируют новый беспроводной контроллер 64 от 8BitDo, который, скорее всего, появится на рынке раньше самой консоли.