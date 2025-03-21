В этом году компания улучшила свою существующую платформу Blackwell, но в будущем намерена поднять планку с помощью новых решений

Компания NVIDIA представила подробности о своих новых графических процессорах (GPU) и центральных процессорах (CPU) следующего поколения, известных под кодовыми именами Rubin и Vera. Эти платформы обещают революционизировать область вычислений с искусственным интеллектом и приходят на рынок в 2026 и 2027 годах. В этом году компания улучшила свою существующую платформу Blackwell, но в будущем намерена поднять планку с помощью новых решений.

На конференции GTC NVIDIA раскрыло информацию о трех новых системах, которые выйдут в 2026 и 2027 годах. Первая из них, Vera Rubin, будет разновидностью решений NVL72, масштабируемой до NVL144 и ожидаемой во второй половине 2026 года. Эти платформы будут установлены в стеллажах Obereon с поддержкой жидкостного охлаждения. Основные характеристики системы Vera Rubin NVL576 включают в себя 576 GPU Rubin и 2,304 памяти, что обеспечивает невероятную скорость обработки данных.

Система Vera Rubin NVL144 будет использовать новые чипы, среди которых GPU Rubin с мощностью до 50 PFLOPs. Эти чипы будут сопровождаться 88-ядерными CPU Vera с пользовательской архитектурой Arm и высокой пропускной способностью до 1.8 TB/s. Производительность платформы будет впечатляющей: 3.6 Exaflops для вывода FP4 и 1.2 Exaflops для обучения FP8, что является значительным увеличением по сравнению с предшествующими решениями.

Вторая платформа, Rubin Ultra, выйдет во второй половине 2027 года и будет масштабировать систему от 144 до 576 GPU. GPU Rubin Ultra будет отличаться архитектурой с четырьмя чипами того же размера с производительностью до 100 PFLOPs и общей памятью HBM4e до 1 TB. В плане производительности система Rubin Ultra NVL576 предложит 15 Exaflops FP4 и 5 Exaflops FP8, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями.



