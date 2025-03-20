Утечка изображений AMD Radeon RX 9070 non-XT демонстрирует новый OEM-дизайн без LED-подсветки

На прошлой неделе в сети появилась утечка изображений эталонного дизайна видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT, разработанного в рамках OEM и Made by AMD. Теперь же стало известно о модели RX 9070 non-XT, фотографии которой также были сделаны в Китае. Известно, что AMD не собирается представлять референсные версии видеокарт нового поколения Radeon RX 9000, созданных на архитектуре RDNA 4. Однако черный рынок в Китае оказался источником информации о существовании этих карт, и, скорее всего, было произведено лишь небольшое количество устройств – в пределах нескольких десятков или сотен.

Согласно изображениям, Radeon RX 9070 non-XT имеет весь черный корпус. В отличие от официальных рендеров, на которых видеокарта представлена в комбинации черного и серого цветов с подсветкой логотипа Radeon, реальный дизайн более сдержанный и лишен элементов световой индикации. На фото видно, что устройство выполнено в простом эстетическом стиле, без каких-либо LED-эффектов. Несмотря на то что карта не была запущена во время съемки, можно предположить, что LED-подсветки нет.

Подробное изучение утечек сравнивает новинку с официальными рендерами, и видно, что на изображении RX 9070 можно заметить меньше деталей в плане оформления.