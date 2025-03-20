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ddr22
Lenovo представляет гибридное ИИ-решение с поддержкой NVIDIA Blackwell для бизнеса
Lenovo запускает гибридное ИИ-решение с поддержкой NVIDIA Blackwell для ускорения внедренияagentic ИИ в бизнесе

На конференции NVIDIA GTC компания Lenovo представила новое решение под названием Lenovo Hybrid AI Advantage, содержащее технологии NVIDIA, направленное на ускорение внедрения искусственного интеллекта и повышение производительности бизнеса. Это полностью интегрированные ИИ-решения позволяют компаниям быстро разрабатывать и внедрять ИИ-агентов для разнообразных направления работы, что значительно повышает производительность, гибкость и доверие со стороны пользователей.
Новое исследование, проведенное IDC по заказу Lenovo, показывает, что основным препятствием для внедрения ИИ остается вопрос возврата инвестиций, несмотря на увеличение затрат на три раза. ИИ-агенты меняют рабочие процессы в компаниях, помогая сотрудникам справляться со сложными задачами, такими как решение проблем, программирование и многошаговое планирование. Это приводит к ускорению инноваций и улучшению производительности. Lenovo предлагает гибридные ИИ-решения, которые позволяют реализовать и адаптировать agentic ИИ на различных уровнях.
Решения объединяют полный портфель ИИ от Lenovo и готовые к настройке случаи применения с новыми платформами, поддерживающими новейшую архитектуру NVIDIA Blackwell и серверами на базе RTX PRO 6000 Blackwell. Это дает возможность компаниям ускорить внедрение приложений, таких как ИИ-вычисления и генерация видео в реальном времени.

Генеральный директор Lenovo Юаньцин Ян отметил, что компания продолжает развивать более умные ИИ-решения, объединяя модели ИИ, данные и вычислительную мощность на устройствах, на границе сети и в облаке. Это позволяет предоставлять ИИ-решения, которые способствуют инновациям и повышают производительность. Он подчеркнул важность интеграции новых услуг и инфраструктуры Blackwell для масштабирования agentic ИИ в частных и общественных моделях, что приносит значительные преимущества в эффективности, стоимости и безопасности.



#lenovo
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