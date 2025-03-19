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ddr22
Eurocom представила уникальный ноутбук Raptor X18 с NVIDIA GeForce RTX 5090 для геймеров
Новый ноутбук Raptor X18 от Eurocom оснащен выдающимися характеристиками для разработчиков ИИ, инженеров и геймеров

Компания Eurocom анонсировала запуск нового ноутбука Raptor X18, который стал первым в мире кастомизированным 18-дюймовым устройством, оснащенным графической картой NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ GDDR7 видеопамяти и 680 тензорными ядрами ИИ. В числе других впечатляющих характеристик Raptor X18 — 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и четырехдисковая система NVMe SSD с возможностью конфигурации RAID 0, 1 или 5, обеспечивающая до 32 ТБ хранения данных. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и 36 МБ кеша, что позволяет добиться высочайшей производительности в самых требовательных приложениях.
Raptor X18 предлагает непревзойденную производительность и высокое качество изображения благодаря 18-дюймовому UHD дисплею с разрешением 3840x2400 и частотой обновления 200 Гц. Это делает его идеальным как для научной визуализации и создания контента, так и для игр на максимальных настройках. Устройство предлагает обширный набор портов, включая два Thunderbolt 5, два LAN-порта на 2.5GbE, HDMI 2.1 и mini DisplayPort, что обеспечивает отличную conectivity для профессионалов, использующих различные устройства.
Важной особенностью Raptor X18 является высокий уровень безопасности: встроенные технологии, такие как камера Hello на 5 МП, TPM 2.0 и защита BIOS, гарантируют защиту конфиденциальной информации. Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминиево-магниевого сплава, что делает его достойным выбора для использования в самых различных условиях — от исследовательских лабораторий до креативных студий.
Для геймеров Raptor X18 станет настоящим находкой благодаря своей мощной графике и высококачественному дисплею, что гарантирует отличное игровое удовольствие. Ноутбук будет доступен с 30 марта 2025 года по стартовой цене 3996 долларов США, что делает его лучшим выбором для профессионалов, разработчиков и геймеров, которым необходима исключительная вычислительная производительность. Eurocom с Raptor X18 задает новые стандарты в портативном вычислительном оборудовании, предлагая мощное решение для задач как в области искусственного интеллекта, так и в других высокопроизводительных приложениях.

#eurocom
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