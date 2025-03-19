Samsung привлекает Palantir для решения проблем с низким выходом и качеством своих полупроводников

Компания Samsung, занимающаяся производством полупроводников, в настоящее время сталкивается с различными проблемами, включая низкий выход годных чипов и общую конкурентоспособность своих технологий. В попытке улучшить ситуацию, южнокорейский концерн, по сообщениям, начал сотрудничество с компанией Palantir, которая предлагает решения на основе искусственного интеллекта. Palantir — это поставщик программного обеспечения как услуги (SaaS), который помогает организациям анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые паттерны в сложных наборах данных.

Согласно информации из Южной Кореи, Samsung и Palantir работают над задачами, связанными с улучшением выходной нормы полупроводников, их качества и производительности. Это необычное сотрудничество для полупроводниковой отрасли, где компании обычно стараются тщательно защищать свои данные о процессах производства чипов.

Данная новость о партнерстве с Palantir поступила на фоне того, что Samsung приостановила разработку своего 1,4-нм технологического процесса, вероятно, чтобы сосредоточиться на повышении выходной нормы своей 2-нм технологии GAA, которая ляжет в основу новых чипов Exynos 2600.



Компания Palantir в настоящее время демонстрирует впечатляющие результаты, с ростом выручки на 50% с 2022 по 2024 год, несмотря на то, что численность сотрудников увеличилась всего на 3%. В последнее время Palantir заключила десять коммерческих партнерств, включая необычное сотрудничество с Databricks, своим главным конкурентом.



Аналитик William Blair Луи ДиПалма отметил как преимущества, так и недостатки Palantir, подчеркивая рост выручки, который составляет 31% на 2025 год, а также высокую операционную маржу в 45% для того же периода. Тем не менее, он предостерегает инвесторов от высокой корреляции акций компании с индексом Nasdaq-100, что делает ее уязвимой к рыночным колебаниям.



На момент написания статьи акции Palantir упали более чем на 1% в предварительных торгах и потеряли около 30% за последний месяц из-за опасений относительно переоцененности.