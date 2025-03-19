Бюджет игры Saros близок к Alan Wake 2 и стал возможен благодаря приобретению Housemarque

Генеральный директор студии Housemarque Илари Куиттинен рассказал, что игра Saros не была бы разработана, если бы студия осталась независимой. В интервью финскому изданию Helsingin Sanomat он поделился мыслями о приобретении компании Sony и влиянии, которое это оказало на их работу. По его словам, переход под крыло Sony принёс не только изменения в корпоративной культуре, такие как необходимость следовать стандартам управления персоналом, но и значительно увеличил финансовые ресурсы студии.

Благ благодаря этому финансовому вливанию Housemarque смогла переехать в новые офисы и, что наиболее важно, начать полноценное производство Saros, которое стартовало в 2022 году. Хотя конкретный бюджет игры пока не был раскрыт, по словам Kuittinena, он приблизительно сопоставим с бюджетом Alan Wake 2, который составляет около 70 миллионов евро. Это внушительная сумма, и её выделение стало возможным лишь после выхода студии из независимого статуса.



Saros впервые был представлен в февральском шоу PlayStation State of Play с помощью кинематографического трейлера, который приоткрыл завесу тайны над сеттингом и сюжетом игры. Однако о механике геймплея известно пока немного. Из доступной информации можно сделать вывод, что Saros будет базироваться на механике, использованной в игре Returnal. В Saros игроки столкнутся с миром, который постоянно меняется при каждой смерти персонажа, но также с системой постоянного прогресса, позволяющей преодолевать различные препятствия.



Таким образом, успех проекта Saros во многом зависит от новых возможностей, которые открылись перед Housemarque после присоединения к Sony. Возможность инвестировать значительные средства в развитие игры и переезд в более современные помещения позволяют разработчикам надеяться на успешный результат, способный привлечь внимание аудитории. Разработчики тщательно подходят к созданию нового продукта, должны учитывать как нововведения, так и элементы, которые уже были успешными в их предыдущих играх.