iPhone 17 будет оборудован новым чипом Wi-Fi 7 и 5G модемом C1, при этом компания снижает зависимость от сторонних производителей

Согласно свежим сообщениям, все модели iPhone 17 будут оснащены новым чипом Wi-Fi 7, разработанным компанией Apple. Этот чип обеспечит невероятно высокие скорости загрузки и выгрузки данных, а также предоставит более высокий уровень контроля над аппаратным и программным обеспечением. Аналитик Jeff Pu из GF Securities подтвердил свои предыдущие ожидания, что модем C1, использующийся в iPhone 16e, станет лишь началом амбиций Apple в сфере беспроводных технологий.

Ожидается, что только iPhone 17 Air получит модем C1, а также некий беспроводной чип. Таким образом, Apple постепенно избавится от зависимости от компании Broadcom. Тем не менее, соглашение о лицензировании 5G модемов с Qualcomm истечет в 2027 году. Хотя аналитик не представил детальных характеристик нового чипа, можно ожидать, что его производительность будет не хуже существующих решений в iPhone 16.



Причины, по которым модем C1 не появится во всех версиях iPhone 17, пока неясны. Однако возможно, что это связано с тем, что базовый чип не поддерживает технологию mmWave. Это может обозначать сокращение возможностей по сравнению с моделями iPhone 16, которые используют Snapdragon X71, обеспечивающий поддержку mmWave сетей.



Тем не менее, Reuters сообщает, что Apple начала тестирование нового модема C2, который, как ожидается, будет поддерживать mmWave и поможет компании продвигаться в отдельных направлениях в будущем. Запуск модели iPhone 17 ожидается примерно через шесть месяцев, поэтому вскоре мы сможем получить информацию о внутренних и внешних изменениях в четырех моделях, а также о том, как работает новый чип Wi-Fi 7 в различных сценариях. Оставайтесь на связи для получения последующих обновлений.