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ddr22
Вся линейка iPhone 17 получит обновленную камеру на 24 МП, обеспечивающую отличное качество фото
Все модели iPhone 17 с новой 24 МП фронтальной камерой и значительными улучшениями в аппаратном обеспечении

Линейка iPhone 17 готовится удивить пользователей своими новыми функциями и улучшениями в аппаратной части. Все модели, включая iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будут оснащены обновленной фронтальной камерой на 24 МП, что значительно повысит качество снимков по сравнению с текущими моделями, которые имеют камеру на 12 МП. Эта информация была подтверждена аналитиками и, в частности, Джем Поном из GF Securities, который также заявил, что это улучшение повлечет за собой новые стандарты для всей индустрии смартфонов.
Обновленная камера на 24 МП позволит пользователям лучше обрабатывать фотографии после съемки, сохраняя больше деталей при обрезке. Разработчики ожидают, что эта функция станет важным аргументом для покупки новых моделей. Кроме того, ожидается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат 48 МП телеобъектив, что также является значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями.

Помимо камер, линейка iPhone 17 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Это изменение предполагает, что Apple готовит крупные обновления для своих операционных систем iOS 19 или 20. Пока неясно, будет ли такая версия оперативной памяти доступна для всех четырех моделей, или она останется эксклюзивом для Pro версий.

Что касается процессоров, то iPhone 17 и iPhone 17 Air будут использовать новый чип A19, в то время как более мощный A19 Pro ожидается в Pro моделях. Чипы A19 будут производиться по новейшей технологии третьего поколения от TSMC, что позволит значительно повысить энергоэффективность и вычислительные мощности устройства. С новыми подробностями о моделях Apple обещает поделиться в ближайшее время, подогревая интерес пользователей к предстоящему запуску.

#iphone 17
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