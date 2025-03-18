SteamOS 3.7.0 Preview доступен для обновления Steam Deck.

Valve выпустила предварительную версию SteamOS 3.7.0, получившую кодовое название «Pi Day». Это значительное обновление для платформы Steam Deck включает в себя ряд новых функций и улучшений, предоставляя интерфейс, схожий с настольным. Одной из основных особенностей является обновленный KDE Plasma, который переходит с версии 5.7 на 6.2.5, что позволяет пользователям Steam Deck использовать полноценный десктопный интерфейс.

В SteamOS 3.7.0 Preview установлена современная база Arch Linux, что улучшает доступ к программному обеспечению и обновлениям безопасности. Также обновлен Linux Kernel до версии 6.11, который действительно способствует повышению производительности и безопасности, а также совместимости с аппаратным обеспечением.

Помимо этого, в обновлении присутствуют улучшения в области управления вводом и совместимости Bluetooth, а также обновленная база графического драйвера Mesa. Важно отметить, что Valve начала поддержку не только Steam Deck, но и других портативных устройств. В настоящий момент единственным не-Valve устройством, поддерживающим SteamOS, является Legion Go S.

Кроме того, SteamOS 3.7.0 Preview фиксирует множество ошибок и улучшает поддержку объемного звука в настольном режиме. Также добавлены новые функции для управления переходом между игровым и десктопным режимом, а исправления касаются проблем с зависаниями в настольном режиме. Усилена совместимость с определенными дисплеями и включено управление частотой процессора AMD P-State для обеспечения большей эффективности работы устройства.