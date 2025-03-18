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ddr22
Samsung может отказаться от производственного процесса 1.4 нм
Samsung может отменить процесс 1.4 нм, чтобы сосредоточиться на улучшении доходности технологий 2 нм и 3 нм.

Компания Samsung, сталкивающаяся с трудностями в своем бизнесе по производству полупроводников, могла отменить разработку своего нового производственного процесса на 1.4 нм. В то время как тайваньская компания TSMC, доминирующая в этой отрасли, занимает 67.1% рынка и продолжает улучшать свои технологии, Samsung пытается догнать конкурента, но вынуждена сосредоточиться на решении текущих проблем.
Samsung недавно продемонстрировала некоторые успехи в производстве на 2 нм, однако слухи указывают, что компания могла отказаться от более передовой технологии, что ставит под сомнение ее способность восстановить утраченные позиции на рынке. Ходят слухи, что решение об отмене разработки 1.4 нм связано с необходимостью улучшить доходность существующих технологий 2 нм и 3 нм, которые пока не достигли достаточного уровня для перехода к полномасштабному производству.

Если текущие тенденции сохранятся, компания может оказаться в сложной ситуации, когда придется выбирать между развитием новых технологий и улучшением существующих.

#samsung
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