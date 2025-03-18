Новый iPhone 17 Air может лишиться некоторых функций ради тонкого корпуса.

В далеком 2023 году Apple готовится выпустить новый iPhone 17 Air, который станет первым смартфоном компании с новым названием. Ожидается, что этот модель будет самой тонкой из всех устройств линейки. По последним данным, цена на iPhone 17 Air составит около 899 долларов, что соответствует стоимости базовой модели iPhone 16 Plus. Однако, несмотря на привлекательную цену, покупатели могут столкнуться с некоторыми компромиссами, связанными с функциональностью устройства.

Прежде всего, сообщается, что iPhone 17 Air может лишиться ультраширокоугольной камеры, что, в свою очередь, освободит пространство для более емкого аккумулятора. К сожалению, точная емкость батареи не была раскрыта, но предполагается, что время работы устройства будет схоже с тем, что предлагают текущие модели iPhone. Специалист Марк Гурман издания “Power On” сообщает, что iPhone 17 Air будет использовать модем C1 5G, который, благодаря производственному процессу по технологии TSMC на 4 нм, обеспечит достаточную энергоэффективность и будет способствовать увеличению времени работы устройства.



Наряду с модернизированным аккумулятором, известно, что iPhone 17 Air будет оснащен новым чипом A19, который, как ожидается, будет эффективно управлять энергией и продлевать срок службы телефона. Хотя Гурман не уточнил, с каким именно текущим модельным рядом будут сравниваться показатели работы от батареи, есть надежда, что новинка сможет предложить лучшее время автономной работы, чем стандартный iPhone 17.