Концепция iPhone 17 Air без портов может стать реальностью.

Apple планирует выпустить iPhone 17 Air с ультратонким дизайном и, согласно последним данным, компания рассматривала возможность его выпуска вообще без USB-C порта. Это было бы революционным шагом, сделав устройство первым в мире с полностью беспортовым дизайном. Однако в конце концов Apple решила, что новый iPhone будет оснащен USB-C портом. Тем не менее, компания не исключает возможность создания беспортовых моделей в будущем.

В недавнем выпуске своего информационного бюллетеня «Power On» аналитик Марк Гурман отметил, что iPhone 17 Air может стать «временем перемен» для Apple. Экспериментальный характер этого устройства позволит компании определить, как пользователи отреагируют на более тонкие модели без физических портов.