Resident Evil 9 требует времени на разработку из-за качественной перезагрузки франшизы.

Разработка Resident Evil 9 занимает больше времени, чем ожидалось, из-за амбициозных изменений в игре, которые позволят по-новому представить собой франшизу. Известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что при анонсе игры фанаты поймут причины затягивания процесса. Он сравнил предстоящую часть с кардинальными изменениями, которые произошли в Resident Evil 4 и 7, подчеркивая, что Resident Evil 9 предложит новые игровые механики и подходы, отличные от предыдущих релизов и ремейков.

Несмотря на задержку, Dusk Golem уверен, что игра будет официально представлена в этом году, возможно, в рамках традиционного летнего анонса. Кроме того, в процессе разработки находится ремейк Resident Evil Zero, который станет следующим в линии переработок классических игр серии.