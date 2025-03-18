Производительность Pixel 9a раскрыта в бенчмарках до официального анонса.

Компания Google готовится анонсировать свой новый смартфон Pixel 9a, который должен пополнить линейку доступных устройств. Однако она не смогла контролировать утечки информации и о грядущей новинке уже известно достаточно, в том числе опубликованы тесты, которые позволят потенциальным покупателям судить, стоит ли им выбирать Pixel 9a в качестве основного телефона. При анализе производительности нового устройства было отмечено, что его многопоточный тест показывает худший результат по сравнению с базовым Pixel 9, несмотря на наличие того же чипа Tensor G4. Это может указывать на то, что Google использует менее мощный вариант SoC.

Первые тесты, проведённые YouTuber’ом Сахилом Кароулом, показали результаты бенчмарка Geekbench 6: одноядерный балл составил 1,530, а многопоточный — 3,344. Сравнив с показателями базового Pixel 9, мы увидели, что одноядерные результаты почти идентичны, но многопоточные результаты заметно различаются: Pixel 9 получает 3,821 балл. Доступный Pixel 9a, скорее всего, не будет иметь продвинутую систему охлаждения из-за необходимости экономии, что также может негативно сказаться на его производительности.