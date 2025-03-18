Моддер выпустил потрясающий 4K Texture Pack для Onimusha: Warlords.

Onimusha: Warlords, классическая игра от Capcom, получила значительное улучшение благодаря новому паку текстур в 4K, разработанному моддером под ником ‘Evgeshajk’. Данный пакет использует инструменты искусственного интеллекта для улучшения графики игры, и результаты действительно впечатляющие.



Новая текстурная сборка делает игровые объекты и окружающий мир гораздо более детализированными и выразительными, что заметно даже без увеличения масштаба. Хотя сам релиз ремастера состоялся в 2019 году, на тот момент инструменты искусственного интеллекта не были такими развитыми.



В сообществе отмечают, что хотя разработчики не сподобились сами улучшить качество графики, именно поклонники игры проявили инициативу и вдохновение, создавая модификации.



В статье размещены сравнения до и после использования текстурного пакета, которые наглядно демонстрируют разницу в качестве графики.



