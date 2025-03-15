Анонс NVIDIA RTX 5060 с 12 ГБ видеопамяти и утечка предварительных цен на обычную и Ti версии графических карт.

Согласно последним данным, NVIDIA готовит к выпуску серию графических карт RTX 5060, которая станет частью обновлённой линейки Blackwell. Хотя официально дата запуска пока не подтверждена, китайские ритейлеры уже начали размещать информацию о новых моделях. В частности, появились сведения о цене RTX 5060 и его версии Ti.

По информации from Videocardz, один из китайских ритейлеров опубликовал стоимости GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Основная новость заключается в том, что обычная версия RTX 5060 может поставляться с 12 ГБ видеопамяти, что является неожиданным, так как ранее сообщалось о 8 ГБ GDDR7. Эта информация, если она подтвердится, вызовет интерес у пользователей, так как на рынке наблюдается устаревание карт с 8 ГБ VRAM.

Утечка цен показывает, что RTX 5060 может стоить 3,799 юаней (примерно 500 долларов), что вызывает вопросы, учитывая характерный ценовой диапазон для этой модели. RTX 5060 Ti, по слухам, будет предлагаться за 4,299 юаней (более 650 долларов), что также кажется нетипичным для данной категории.



Также отметим, что RTX 5060, вероятно, будет иметь 3840 CUDA ядер и TDP 150W, в то время как Ti версия — 4608 ядер и TDP 180W. Предполагается, что обе карты будут доступны в конфигурациях с 8 и 16 ГБ оперативной памяти, однако RTX 5060 с 12 ГБ может стать интересным решением для пользователей, сталкивающихся с ограничениями 8 ГБ интерфейса.



Учитывая текущие данные и природу утечек, пользователям стоит ожидать более точной информации в ближайшее время.