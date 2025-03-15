GeForce RTX 5070 занимает первое место на Amazon и вытесняет AMD из списка самых продаваемых видеокарт.

Совсем недавно видеокарты AMD стали самыми популярными на Amazon в США, заняв верхние позиции списка продаж с моделями RX 9070 XT и 9070. Однако их доминирование оказалось недолгим из-за проблем с доступностью. Несмотря на то, что RX 9070 имели лучшую доступность, чем видеокарты NVIDIA из серии RTX 50, текущий спрос превышал предложение.

Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 была запущена всего за день до релиза серии RX 9070, и в первые недели её доступность была крайне ограничена. Тем не менее, уже через неделю RTX 5070 заняла первое место в продажах, вытеснив RX 9070 XT. Теперь на сайте Amazon в продаже преобладают видеокарты серии RTX 50 и старые модели RTX. Лидером стал ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти GDDR7, за которым следуют другие модели RTX 50.

Интересно, что также в топ попала ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080, занимающая восьмое место, в то время как RX 9070 XT и RX 9070 покинули десятку лидеров. Лучшая позиция для RX 9070 XT оказалась одиннадцатой, где её заняла версия от PowerColor, которая также малодоступна. В списке продаваемых видеокарт в основном фигурируют модели RTX, включая RTX 4060 и RTX 3060.

Хотя AMD по-прежнему имеет популярные RX 7000, такие как RX 7600 XT и RX 7800 XT, похоже, что научиться конкурировать с NVIDIA будет непросто, особенно при улучшении доступности и стабилизации цен на рынке. GeForce RTX 5070 официально стартовала с цены $549 и имеет 12 ГБ памяти GDDR7. Хотя она немного уступает RX 9070 по производительности, NVIDIA, как правило, имеет больше успеха в продажах, если разница в цене между их картами и конкурентами из AMD не слишком велика.