Демо продемонстрирует двухчасовой игровой процесс, в котором будут использованы технологии полного рендеринга лучей, а также обновлённые активы и анимации.

Компания NVIDIA объявила о выходе демо-версии Half-Life 2 RTX, которая станет доступной 18 марта. Демо продемонстрирует двухчасовой игровой процесс, в котором будут использованы технологии полного рендеринга лучей, а также обновлённые активы и анимации. Разработка демо осуществлена студией Orbifold Studios с использованием функции RTX Remix, и оно будет доступно в качестве бесплатного мода на платформе Steam для всех владельцев Half-Life 2.

Демо-версия будет включать в себя технологию NVIDIA DLSS 4, нейронный кэш RTX, улучшенную графику кожи RTX, объемные эффекты RTX и другие новейшие технологии от NVIDIA. Выход Half-Life 2 RTX демо также знаменует официальное представление RTX Remix, которая была доступна в бета-версии в течение года. По данным NVIDIA, более 30 000 моддеров уже использовали эту платформу для создания модификаций для множества классических игр, и более 1 миллиона геймеров уже пользуются модифицированными играми, такими как Portal с RTX и Portal: Prelude RTX.

