О проблемах с AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнских платах ASRock и MSI сообщают пользователи.

Недавние события вокруг процессора AMD Ryzen 7 9800X3D вызывают серьезные опасения среди пользователей. В нескольких случаях сообщалось о повреждении процессоров, особенно в сочетании с материнскими платами ASRock и MSI. Последний инцидент был зафиксирован на материнской плате MSI X870E Tomahawk Wi-Fi. Один из пользователей, описывая свою проблему на Reddit, сообщил, что его процессор сгорел после включения функции AMD EXPO, предназначенной для увеличения тактовой частоты памяти.



Пользователь начал с того, что активировал EXPO, после чего его система перестала загружаться, выдавая ошибку на кодовом индикаторе. После обновления BIOS проблема не исчезла, и вскоре стало очевидно, что его процессор получил повреждение: в центре наблюдалось небольшое вздутие, указывающее на серьезные неисправности. В отличие от процессора, материнская плата не пострадала и сохранила все контакты в исправном состоянии.



Хотя случаи повреждения Ryzen 7 9800X3D отмечались на материнских платах ASRock, появление проблемы на MSI вызывает дополнительные опасения. Точные причины инцидента еще предстоит выяснить, но существует вероятность связи с ним BIOS или колебаниями напряжения. Пользователь также отметил, что установил процессор корректно и его система работала нормально до момента активации EXPO. Ранее некоторые повреждения были вызваны ошибками пользователей, но этот случай таким не является, поскольку системные компоненты работали корректно до активации проблемы.

Несмотря на вышедший несколько недель назад обновленный бета-BIOS от ASRock для решения подобных проблем, теперь пользователи ждут следующих шагов от MSI, чтобы избежать подобных инцидентов.