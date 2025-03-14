Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Появились сообщения о повреждении AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнской плате MSI
О проблемах с AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнских платах ASRock и MSI сообщают пользователи.

Недавние события вокруг процессора AMD Ryzen 7 9800X3D вызывают серьезные опасения среди пользователей. В нескольких случаях сообщалось о повреждении процессоров, особенно в сочетании с материнскими платами ASRock и MSI. Последний инцидент был зафиксирован на материнской плате MSI X870E Tomahawk Wi-Fi. Один из пользователей, описывая свою проблему на Reddit, сообщил, что его процессор сгорел после включения функции AMD EXPO, предназначенной для увеличения тактовой частоты памяти.

Пользователь начал с того, что активировал EXPO, после чего его система перестала загружаться, выдавая ошибку на кодовом индикаторе. После обновления BIOS проблема не исчезла, и вскоре стало очевидно, что его процессор получил повреждение: в центре наблюдалось небольшое вздутие, указывающее на серьезные неисправности. В отличие от процессора, материнская плата не пострадала и сохранила все контакты в исправном состоянии.


Хотя случаи повреждения Ryzen 7 9800X3D отмечались на материнских платах ASRock, появление проблемы на MSI вызывает дополнительные опасения. Точные причины инцидента еще предстоит выяснить, но существует вероятность связи с ним BIOS или колебаниями напряжения. Пользователь также отметил, что установил процессор корректно и его система работала нормально до момента активации EXPO. Ранее некоторые повреждения были вызваны ошибками пользователей, но этот случай таким не является, поскольку системные компоненты работали корректно до активации проблемы.
Несмотря на вышедший несколько недель назад обновленный бета-BIOS от ASRock для решения подобных проблем, теперь пользователи ждут следующих шагов от MSI, чтобы избежать подобных инцидентов.

#amd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
11
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
+
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
20
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
5
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
5
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
1
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
2
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Новый смартфон OnePlus получит флагманский чипсет Dimensity 9400+ и 6.83-дюймовый экран
+
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
57
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4

Популярные статьи

Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
47
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
43
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
69
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
15
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
27
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
35
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
13
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
3
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
2

Сейчас обсуждают

Gamandril
02:07
Как же глупо забавиться с какой-то чуши. Я просто назвал один из старых сокетов с которым такой вариант работает, равно как и с современными сокетами. Впрочем старые платы никто не запрещает устанавли...
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Mortalz666
01:58
крайне жду
NVIDIA 18 марта выпустит бесплатную Half-Life 2 RTX Demo с DLSS 4 и улучшенной графикой
Эдуард Петров
01:48
Ох уж эти "осознавшие" нетакустки... RGB норм, но это не значит, что без него никак
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Waramagedon
01:30
Ты мне нового ничего не открыл, но спасибо за старания.
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
Игорь Гурьянов
01:18
Вопрос кто ее там потерял??? Все все знали просто с кем то не поделились, авторы вы блин совсем малолетки чтоли???
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
Николай Олейник
01:18
Капец, стоимость статьи тут дороже этого ПК. Бюджетный АМД это 7500f Как прочитал что 10к дорого, прифигел слегка
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Игорь Гурьянов
01:17
Ну дак там DDR3 с 800 по 1866, если проц 1866 поддерживает выше то куда прыгать?
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
AlexB77
00:56
Похоже в AMD нашли способ улучшить техпроцесс, чтобы уменьшить потребление энергии, и за счёт этого добавить ядра.
AMD намерена существенно повысить производительность новых процессоров Zen 6 благодаря 24 ядрам
Никита Лыкасов
00:55
Есть рефодж сд на базе автоматика уже и отлично работает даже на картах с малым врам
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
ЮРА ОНИЩЕНКО
00:51
Зачем зе унижался в письме Трампу?
Путин о перемирии: идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем