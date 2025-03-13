M3 Ultra показывает лучшие результаты потребления энергии по сравнению с конкурентами, но уступает M4 Max

M3 Ultra — самый мощный процессор от Apple, представленный в обновлённом Mac Studio. Он продемонстрировал впечатляющую эффективность потребления энергии, используя архитектуру ARM вместо традиционной x86. В тестах M3 Ultra потребляет на 55% меньше энергии, чем самый "электрически щадящий" x86 процессор. В частности, когда он работает с программой HandBrake, его максимальная мощность достигает 77,3 Вт, что немного больше, чем у M4 Max, который потребляет 50,2 Вт.

В ходе тестирования, проведенного журналистом Ars Technica Эндрю Каннингемом, M3 Ultra показал эффективность по сравнению с другими высокопроизводительными x86 процессорами. Например, 16-ядерный Ryzen 9 7950X от AMD требует 172,6 Вт, а процессор Intel Core i9-14900K поднимает потребление до 233,6 Вт. Эти данные были получены с помощью специализированного программного обеспечения, хотя для полной точности предпочтительно использовать мультиметр, подключённый к сети.

Несмотря на некоторые возможные погрешности в измерениях, M3 Ultra демонстрирует прекрасные показатели эффективного потребления энергии и способности обрабатывать как однопоточные, так и многопоточные задачи. В тестах Geekbench 6 он оказался на 29% быстрее, чем предшественник M2 Ultra, хотя разница с M4 Max была минимальной — всего 7%. Если для вас важна эффективность, и вы готовы заплатить за это больше, то Mac Studio с процессором M3 Ultra станет отличным выбором.