BlitzWolf BW-VT2 Pro Max: Компактный проектор с функцией Bluetooth и низким качеством изображения.

Компания BlitzWolf представила новый проектор BW-VT2 Pro Max, который выделяется возможностью использования в качестве Bluetooth-колонки. Этот проектор стоит примерно 290 долларов, включая импортные сборы, однако покупатели не должны рассчитывать на помощь продавца в случае неисправностей. На рынке также доступны аналогичные проекторы с гарантией и бесплатным возвратом. У BW-VT2 Pro Max есть свои недостатки. Яркость проектора составляет всего 180 ANSI люмен, что довольно мало по сравнению с обычными проекторами, и его лучше использовать в темных помещениях. Несмотря на низкое разрешение в 960x540 пикселей, устройство позиционируется как 4K проектор.

Настройка проектора обещает быть простой благодаря автоматической коррекции трапецеидальных искажений. Также стоит отметить, что встроенная батарея на 8000 мАч позволяет использовать BW-VT2 Pro Max без подключения к сети, обеспечивая до четырех часов работы в экономичном режиме. Этот проектор также имеет два встроенных динамика мощностью 3 ватта, позволяя использовать его как обычную Bluetooth-колонку.

Проектор функционирует без внешних источников ввода, так как работает на базе Android 9, обеспечивая доступ к множеству стриминговых сервисов через встроенный Wi-Fi. Есть также USB-порт для подключения флешки и воспроизведения файлов.



В комплекте с проектором поставляется штатив, пульт дистанционного управления, чехол для переноски и поддержка 3D через активные стеклянные очки. BlitzWolf рекламирует размер проекции до 300 дюймов, однако, учитывая низкую яркость, эта возможность скорее теоретическая.