Fitbit под руководством Google трудится над сенсором давления для умных часов: сочетание оптических и традиционных методов измерения.

Fitbit, ныне принадлежащий компании Google, активно работает над созданием нового сенсора для измерения артериального давления, который может быть интегрирован в их умные часы или даже в смарт-кольцо. Недавно опубликованный патент подтверждает данную информацию, но наличие патента не гарантирует, что технология будет реализована в коммерчески доступных продуктах. Тем не менее, стоит отметить, что Fitbit продолжает свои исследования для улучшения функциональности своих устройств.

Патент описывает не просто один сенсор, а комбинацию различных методов измерения, что должно повысить точность и надежность результатов. Fitbit планирует использовать два современных метода — оптические измерения и традиционные методы, основанные на определении звука сердцебиения. Также в патенте упоминается, как устройство сможет самостоятельно применять давление к коже пользователя, что создает дополнительные возможности для измерения.

На данный момент подобные технологии уже присутствуют на рынке умных часов. Так, например, некоторые модели Samsung Galaxy Watch могут выполнять оптические измерения давления, однако для этого требуется первичная калибровка с использованием специального монитора давления. В свою очередь, часы Huawei Watch D используют надувную манжету, аналогичную обычному монитору давления для запястья. Этот прибор анализирует звук, в зависимости от внешнего давления, оказываемого на сосуды, что позволяет получать известные показатели систолического и диастолического давления.