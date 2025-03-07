Zeus обладает значительно большей скоростью в сравнении с другими графическими процессорами и может обеспечить значительный прирост производительности в различных рабочих нагрузках, включая рендеринг, высокопроизводительные вычисления FP64 и моделирование электромагнитных волн

Bolt Graphics представляет новый графический процессор Zeus, который разработан специально для высокопроизводительных рабочих нагрузок, включая рендеринг, вычисления высокой производительности и игры. Zeus обещает устранить проблемы, связанные с ограничениями производительности, эффективности и функциональности, характерные для устаревших GPU.

Одной из ключевых особенностей Zeus является его улучшенная производительность в сравнении с другими GPU. Пользователи могут достичь значительного роста производительности в различных рабочих нагрузках: в 10 раз большее ускорение в рендеринге, в 6 раз большую производительность в высокопроизводительных вычислениях FP64 и в 300 раз большую скорость моделирования электромагнитных волн. Для выполнения таких сложных задач необходим доступ к большому объему памяти, и Bolt предлагает графическим процессорам расширяемую память, позволяющую увеличить емкость до 384 ГБ на PCIe-карте и до 2,25 ТБ на Zeus, установленном в сервере 2U. Серверная конфигурация Zeus 2U может быть расширена до 180 ТБ памяти, что в 8 раз превышает возможности традиционных GPU.

Одной из значимых особенностей Zeus является его энергоэффективность. В отличие от традиционных GPU, увеличение производительности Zeus не сопровождается увеличением потребления энергии. Более того, снижение влияния на окружающую среду является одной из ключевых ценностей Bolt, выступающей как новый участник рынка GPU.

