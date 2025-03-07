Игра представляет собой полноценную RPG с открытым миром и сотнями способов создания персонажа и истории

Компания, занимающаяся разработкой игр, объявила о выпуске игры "Чернобылец 2: Зона отчуждения" в раннем доступе на платформе Steam. За десять лет работы над игрой, разработчики смогли создать полноценную RPG игру с открытым миром и множеством способов создать собственного персонажа и историю. В игре "Чернобылец 2" доступна Зона, примерно в 20 раз больше, чем в первой игре. Вместе с этим, игрокам предложено множество квестов, событий, встреч и различных геймплейных механик. Еще одной особенностью игры является возможность выбора между игрой от первого или третьего лица, благодаря успешной кампании на Kickstarter.

Хотя игра находится в раннем доступе, она уже в значительной степени продвинута и отполирована. Благодаря проведенным плейтестам и обратной связи от игроков, большая часть игровых механик и контента была улучшена. Ранний доступ включает около 30-40% окончательного объема игры, с большинством доступных оружий и снаряжения.

