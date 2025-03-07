Бенчмарки Geekbench 6 показывают, что многоядерный чип M3 на 20 процентов превосходит чип M2

Согласно недавним бенчмаркам Geekbench 6, новый iPad Air M3 с чипом M3 от Apple демонстрирует высокую производительность, превзойдя своего предшественника M2 на 20 процентов. Хотя внешний дизайн устройства остался прежним, компания заявила о значительном улучшении процессора.

Первые результаты Geekbench 6 подтверждают, что iPad Air M3 на 20 процентов быстрее по многоядерной производительности по сравнению с M2. Ранее была известна высокая производительность чипа M3 в линейке Apple MacBook Air, поэтому результаты бенчмарков не вызвали удивления.

В тесте Geekbench 6 M3 iPad Air набрал средний балл 11 605, тогда как предыдущая модель с чипом M2 набрала 9 817 баллов. Это означает, что M3 iPad Air примерно на 18 процентов быстрее M2. Новый чип обеспечивает как вычислительную, так и графическую производительность выше, радуя пользователей всеми своими возможностями.