Опубликованный первый геймплейный трейлер игры "The Sinking City 2" от студии Frogwares привлек внимание множества фанатов уже с момента его выхода после почти годового ожидания. Этот сиквел обещает предложить более полномасштабный опыт выживания в жанре survival horror, с акцентом на боях и исследовании.
Один из ключевых элементов игры - разнообразные виды оружия. Игроки смогут использовать арсенал огнестрельного оружия в дизайне, вдохновленном 1920-ми годами, а также оружие ближнего боя, чтобы сразиться с угрозами, вдохновленными Элдричем. Кроме того, разработчики обещают полуоткрытый мир, где вода наводнения будет подниматься по мере прохождения игры, приводя к изменению расположения локаций при повторных визитах.
Система ограниченного ресурсов и инвентаря будет задействована в игре, что придаст игровому процессу дополнительную сложность. А для тех, кто любит головоломки, будет доступно решение необязательных головоломок. Ожидается, что игра будет работать на движке Unreal Engine 5.
Опубликованный первый геймплейный трейлер игры "The Sinking City 2" от студии Frogwares привлек внимание множества фанатов уже с момента его выхода после почти годового ожидания. Этот сиквел обещает предложить более полномасштабный опыт выживания в жанре survival horror, с акцентом на боях и исследовании.