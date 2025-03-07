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ddr22
Опубликован первый геймплейный трейлер игры The Sinking City 2
Разработчики сделали акцент на боях и исследовании, позволив игрокам использовать огнестрельное оружие и оружие ближнего боя для борьбы с существами, вдохновленными эльдритом

Опубликованный первый геймплейный трейлер игры "The Sinking City 2" от студии Frogwares привлек внимание множества фанатов уже с момента его выхода после почти годового ожидания. Этот сиквел обещает предложить более полномасштабный опыт выживания в жанре survival horror, с акцентом на боях и исследовании.
Один из ключевых элементов игры - разнообразные виды оружия. Игроки смогут использовать арсенал огнестрельного оружия в дизайне, вдохновленном 1920-ми годами, а также оружие ближнего боя, чтобы сразиться с угрозами, вдохновленными Элдричем. Кроме того, разработчики обещают полуоткрытый мир, где вода наводнения будет подниматься по мере прохождения игры, приводя к изменению расположения локаций при повторных визитах.

Система ограниченного ресурсов и инвентаря будет задействована в игре, что придаст игровому процессу дополнительную сложность. А для тех, кто любит головоломки, будет доступно решение необязательных головоломок. Ожидается, что игра будет работать на движке Unreal Engine 5.

#the sinking city 2
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