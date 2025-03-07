Монитор поддерживает сенсорный ввод и стилус, а также предлагает функции облачного управления и последовательного соединения.

Dell представила новейший бизнес-монитор, Dell Pro 75 Plus 4K Touch (P7525QT), на выставке MWC 2025. Этот массивный 75-дюймовый монитор оснащен разрешением 4K и поддержкой 20 точек касания и стилуса.

Dell Pro 75 Plus 4K Touch (P7525QT) использует технологию InGlass Touch от FlatFrog для работы с стилусом. Сенсорная технология, встроенная в стекло дисплея, обеспечивает высокую точность рисования и удобство работы. Кроме того, Dell включила функцию Screen Drop, которая облегчает доступ к дисплею при установке на стену.

В отношении возможностей подключения, Dell Pro 75 Plus 4K оснащен интерфейсом USB Type-C с возможностью зарядки подключенных устройств, а также DisplayPort и HDMI. Его также можно объединить с другими мониторами и управлять ими удаленно через различные интерфейсы. Кроме того, монитор оснащен встроенными динамиками мощностью 20 Вт.