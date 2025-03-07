Несмотря на это, новая карта имеет преимущества в использовании технологии DLSS 4 Multi Frame Generation.

Nvidia GeForce RTX 5070 недавно появилась в рейтинге PassMark G3D Mark для high-end видеокарт, заняв достойное место над RTX 4070 и почти наравне с RTX 4090. Однако стоит отметить, что RTX 4090 - это версия для ноутбука, так как настольная версия значительно превосходит по производительности новую плату Blackwell. Три образца RTX 5070, появившиеся на сайте PassMark, показали результаты ниже ожидаемых.

Хотя были известны проблемы с поддержкой бенчмарком 32-битного фреймворка, уже вышел патч, поэтому неизвестно, помогло ли обновление программного обеспечения образцам RTX 5070, или их производительность все же пострадала. Тем не менее, средний балл G3D Mark для образцов RTX 5070 в тестах DirectX9-12 ставит их немного ниже GPU RTX 4090 для ноутбуков в общей таблице.

Когда Nvidia анонсировала GeForce RTX 5070, она заявила, что этот настольный GPU будет иметь производительность, аналогичную RTX 4090, всего за 549 долларов. Однако, похоже, что заявление Nvidia было несколько преувеличено.

В подробном обзоре было обнаружено, что RTX 5070 с MFG x4 способна обеспечить 87 FPS в игре Star Wars Outlaws при разрешении 4K, ультра настройках и трассировке лучей. Для сравнения, более старая карта Ada Lovelace достигала около 90 FPS при обычной генерации кадров и реконструкции лучей. Хотя заявление Nvidia технически оправдано, оно остается спорным.