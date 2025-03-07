Аналитик указывает на то, что модемы 5G не являются самыми энергоемкими компонентами, поэтому компании не стремятся использовать передовые технологии.

Apple и Qualcomm пока не переходят на новейшие технологии TSMC для своих модемов, таких как C1, по нескольким причинам. Во-первых, компании активно соревнуются друг с другом и стремятся получить конкурентное преимущество. Они инвестируют миллиарды долларов в производственные мощности TSMC, чтобы удовлетворить спрос на передовые чипы. Однако, когда речь идет о модемах, они не проявляют такого же энтузиазма и продолжают использовать устаревший 4-нм техпроцесс TSMC.

Есть несколько причин, объясняющих этот выбор. Во-первых, модемы 5G, такие как C1, не являются самыми энергоемкими компонентами в системе, поэтому Apple и Qualcomm не видят необходимости в использовании передовых технологий для них. Это позволяет им сократить расходы на производство.



Главная причина, по которой компании все еще не представили 3-нм версии 5G-модемов, заключается в снижении стоимости. Переход на новые технологии требует дополнительных затрат, которые могут оказаться слишком высокими для данного типа модемов. Поэтому Apple и Qualcomm придерживаются старых технологий TSMC, чтобы снизить свои расходы.



