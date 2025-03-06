Внешне новый контроллер визуально похож на оригинальную модель KK2 Pro (2022).

Бренд GuliKit анонсировал обновленную версию своей серии контроллеров KingKong 2. Новая модель, названная KK2T, оснащена электромагнитными модулями TMR. Визуально, контроллер KK2T схож с оригинальной моделью KK2 Pro, однако первая имеет серебристые акценты. Оба контроллера используют стики на основе эффекта Холла.

Модули TMR и эффект Холла рекламируются, как решения, лишенные проблем, в отличие от классических энкодеров ALPS. Эти альтернативы предлагают защиту от «дрейфа стиков», что стало проблемой для владельцев контроллеров Nintendo Switch Joy-Con. Компании, такие как GameSir, 8BitDo и GuliKit, утверждают, что их геймпады оснащены технологиями, предотвращающими дрейф и обеспечивающими высокую производительность. Однако критики считают, что модули на основе эффекта Холла не являются полностью защищенными от возникновения дефектов, поэтому появились альтернативы, такие как TMR.

Гуликит также анонсировал обновление своей серии контроллеров KingKong 3.