Команда разработчиков внимательно изучает отзывы игроков и намерена улучшить игру перед ее полным релизом 20 мая

Компания Saber Interactive внимательно изучает отзывы пользователей демо-версии игры RoadCraft и планирует внести некоторые изменения перед выходом полной версии. Одной из главных проблем, которые отметили игроки, является отсутствие расхода топлива. Разработчики объясняют это тем, что RoadCraft - новый опыт для них в области симуляторов, и его технические характеристики отличаются от их предыдущих игр. Однако они отмечают, что будут рассматривать возможность интеграции системы расхода топлива в будущем.

Еще одной проблемой, которую пользователи выделили, является управление краном. Разработчики признают, что некоторые игроки были разочарованы этим аспектом игры и сообщают, что они уже работают над дополнительной схемой управления краном, чтобы предложить альтернативный вариант.





Также важной темой является производительность игры на некоторых конфигурациях с видеокартами AMD. Разработчики признают проблему и активно работают над ее решением. Они уверяют, что финальная версия игры будет оптимизирована лучше, и будут предприняты все меры для предоставления лучшего игрового опыта.

Повреждения автомобилей и механическая коробка передач также являются одной из тем, высказанных игроками. Разработчики объясняют, что из-за перехода на новую технологию они решили не включать эти механики в игру. Они признают, что это простой выбор, и пока не планируют внедрять их в RoadCraft.







