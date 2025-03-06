Издательство стремится предоставить необходимые ресурсы, включая финансирование, маркетинг и PR-поддержку, независимым студиям.

Компания Acclaim, которая когда-то была важным игровым издателем, возвращается в индустрию с новой миссией поддержки инди-разработчиков и возрождения классических франшиз. Acclaim планирует предоставлять ресурсы, включая финансирование, маркетинговую и PR-поддержку, независимым студиям, которые иначе не получили бы такую возможность на перенасыщенном рынке.

Одной из главных целей Acclaim является воскрешение популярных классических игровых франшиз, которым радовалась глобальная аудитория на протяжении многих лет. Для этого компания собрала консультативный совет, состоящий из ведущих лидеров индустрии, таких как Рассел Биндер из Striker Entertainment, Марк Каплан из Ridge Partners и Джефф Джарретт из Global Force Entertainment.



Чтобы обеспечить долгосрочную успешность компании, Acclaim заключила стратегические партнерства с различными фирмами. Одним из ключевых партнеров является Фил Торонто, партнер и постоянный советник в области технологий, производства и издания игр.