Ожидается, что на старте продаж ритейлеры получат в 15 раз больше RX 9070 XT по сравнению с RTX 5070.

Согласно утечке данных о производительности, графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT превосходит по скорости на 42% RX 7900 GRE при разрешении 4K. Розничный продавец сообщает, что доступность RX 9070 XT будет значительно выше, чем у графического процессора NVIDIA серии RTX 50, что может привести к его более широкому распространению. Аналогично, сообщается, что AMD и производители графических плат поставляют больше RX 9070 XT, чем все графические процессоры RTX 50 вместе взятые.

Недавно AMD и ее партнеры представили графические процессоры RX 9070 XT и RX 9070 и ритейлеры уже получили первую партию карт. Один из менеджеров розничной сети в Канаде подтверждает, что у них доступно больше RX 9070 XT, чем всей серии RTX 50, которую они получили. Ожидается, что на старте продаж ритейлеры получат в 15 раз больше RX 9070 XT по сравнению с RTX 5070. Это может стать проблемой для NVIDIA, если они не смогут удовлетворить спрос.

