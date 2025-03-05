Сравнения показывают, что новые функции трассировки лучей оказывают существенное влияние на визуальную составляющую игры, и производительность также на высоком уровне.

Для ПК вышла обновленная версия игры Grand Theft Auto V Enhanced. В ней появилось множество новых функций, которые вдохнули новую жизнь в последнюю часть серии. Как было объявлено ранее, в игре появились новые настройки трассировки лучей, такие как глобальное освещение с трассировкой лучей и ambient occlusion, которые значительно улучшают визуальное представление по сравнению с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Кроме того, игра поддерживает NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 1 и 3, ускоренную загрузку благодаря поддержке DirectStorage и многое другое. Недавний скриншот, опубликованный на форумах ResetERA, показывает, что все настройки могут достигать Ultra, а в игре присутствует качество Scene BVH. Однако, к сожалению, игра не поддерживает HDR. Пока еще рано судить о том, насколько функции трассировки лучей в Grand Theft Auto V Enhanced для PC улучшают визуальные элементы игры, но быстрое сравнение показывает значительное влияние. Другое сравнение подчеркивает влияние глобального освещения с трассировкой лучей на игру. Согласно ранним отчетам, производительность также впечатляет, что говорит о том, что Rockstar Games приложила значительные усилия для улучшения игры.



