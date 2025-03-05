Эти ноутбуки используют процессоры и графику предыдущего поколения от Intel и NVIDIA, включая серию Arrow Lake и Ampere, соответственно.

Компания Colorful расширяет свою линейку бюджетных игровых ноутбуков с представлением модели EVOL X15 XS 2025 Edition. Этот ноутбук отличается доступной ценой, за счет использования процессора Alder Lake и графического процессора RTX 3050. В то время, когда большинство производителей обновляют свои ноутбуки с использованием новейших компонентов, Colorful решила остаться при процессорах предыдущего поколения, чтобы предложить более доступные варианты игровых ноутбуков на рынке.

EVOL X15 XS 2025 оснащен процессором Core i5 12500H, который имеет 12 ядер и тактовую частоту до 4,5 ГГц. Графический процессор RTX 3050 обеспечивает приемлемую производительность для игр и других графически интенсивных задач. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления до 144 Гц.

Встроенная оперативная память составляет 16 ГБ, однако ее можно увеличить до 64 ГБ. Для хранения данных есть базовый твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ, а также слот M.2 для дополнительного расширения памяти. Комплектация портами включает USB 3.2, USB 2.0, 3,5-мм аудиоразъем, кардридер micro SD, LAN-порт, mini DP 1.4, HDMI 2.0 и один разъем для микрофона.

Ноутбук имеет темно-серый корпус, клавиатуру с подсветкой, толщину 2,2 см и вес 2,1 кг. Таким образом, он немного тяжелее предыдущей модели X15 XS 22, которая весит 1,9 кг.