Слухи о новом графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 4090 с 96 ГБ VRAM подтверждаются сообщениями, согласно которым его производство находится на стадии тестирования и скоро начнется массовое производство.

По слухам, NVIDIA разрабатывает GeForce RTX 4090 с 96 ГБ VRAM и скоро планирует начать его массовое производство. Хотя это пока официально не подтверждено, утечки информации указывают на то, что модель с 96 ГБ памяти выйдет на рынок в ближайшее время, одновременно с моделью, оснащенной 48 ГБ VRAM.

Один пользователь на форуме сообщил о получении подтверждения о выходе GeForce RTX 4090 с 96 ГБ памяти. Текущий этап разработки - тестирование, и как только оно будет завершено, GPU попадет на рынок. Однако другой пользователь указал на информацию от сотрудника фабрики, говорящую о выпуске только 48-гигабайтной версии. Это может быть обусловлено проблемами стабильности и более высокой стоимостью модели с 96 ГБ VRAM.

Описание характеристик GeForce RTX 4090 показывает, что GPU имеет 384-битную шину памяти и требует применения 4-гигабайтных модулей памяти GDDR6X. Однако в настоящее время доступны модули только емкостью 2 ГБ. Однако по сообщениям одного из пользователей, у компании-производителя действительно есть 4-гигабайтные чипы памяти, но марка их производителя остается неизвестной.