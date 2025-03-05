Карта доступна в версиях емкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

Карта доступна в версиях емкостью 512 ГБ и 1 ТБ и разработана специально для профессиональных создателей контента. Nitro Pro устанавливает новые стандарты в скорости, эффективности, надежности и долговечности, обеспечивая профессионалам мощность и устойчивость для работы даже в самых сложных условиях. Nitro Pro CFexpress 4.0 Type B обладает высокой производительностью, что делает ее идеальным решением для профессиональных фотографов и кинематографистов. Скорость чтения достигает 3750 МБ/с, а скорость записи составляет 3300 МБ/с, что в два раза превышает производительность предыдущего поколения карты Nitro CFexpress 2.0. Карта сертифицирована VPG400, что гарантирует бесперебойную работу с видео, включая запись видео в формате RAW до 12K. Она также совместима с устаревшими и флагманскими камерами. Карта Nitro Pro CFexpress 4.0 Type B основана на оптимизированном дизайне с низким энергопотреблением и использует технологию pseudo-Single Level Cell (pSLC). Благодаря этому, она обладает скоростью, долговечностью и надежностью.



