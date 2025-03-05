Компания PassMark Software обнаружила, что карты серии RTX 5000 выдают ошибку "CL_OUT_OF_RESOURCES (-5)" при использовании бенчмарка DirectCompute.

Новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti столкнулись с проблемами производительности, и компания PassMark Software выявила первопричину этой проблемы. Оказалось, что NVIDIA прекратила поддержку 32-битных OpenCL и CUDA в своей архитектуре "Blackwell". Это привело к несовместимости существующих инструментов и приложений для бенчмаркинга. Данная проблема стала явной, когда бенчмарк DirectCompute от PassMark выдал код ошибки "CL_OUT_OF_RESOURCES (-5)" на картах RTX 5000.

Разработчики подтвердили, что хотя основное приложение бенчмарка является 64-битным, несколько вычислительных суббенчмарков всё еще используют 32-битный код, который ранее работал на GPU RTX 4000 и более ранних версиях. Это изменение архитектуры не было четко задокументировано NVIDIA, и их сайт для разработчиков до сих пор отображает примеры 32-битного кода и документацию, несмотря на отсутствие фактической поддержки. В результате данной проблемы не только бенчмарки страдают. Приложения, основанные на прежней инфраструктуре CUDA, такие как технология PhysX, также испытывают серьезное снижение производительности, так как вычислительные задачи переносятся на CPU.



