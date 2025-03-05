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ddr22
Карты NVIDIA GeForce RTX 50 имеют проблемы из-за отказа от поддержки 32-битных OpenCL и CUDA
Компания PassMark Software обнаружила, что карты серии RTX 5000 выдают ошибку "CL_OUT_OF_RESOURCES (-5)" при использовании бенчмарка DirectCompute.

Новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti столкнулись с проблемами производительности, и компания PassMark Software выявила первопричину этой проблемы. Оказалось, что NVIDIA прекратила поддержку 32-битных OpenCL и CUDA в своей архитектуре "Blackwell". Это привело к несовместимости существующих инструментов и приложений для бенчмаркинга. Данная проблема стала явной, когда бенчмарк DirectCompute от PassMark выдал код ошибки "CL_OUT_OF_RESOURCES (-5)" на картах RTX 5000.

Разработчики подтвердили, что хотя основное приложение бенчмарка является 64-битным, несколько вычислительных суббенчмарков всё еще используют 32-битный код, который ранее работал на GPU RTX 4000 и более ранних версиях. Это изменение архитектуры не было четко задокументировано NVIDIA, и их сайт для разработчиков до сих пор отображает примеры 32-битного кода и документацию, несмотря на отсутствие фактической поддержки.В результате данной проблемы не только бенчмарки страдают. Приложения, основанные на прежней инфраструктуре CUDA, такие как технология PhysX, также испытывают серьезное снижение производительности, так как вычислительные задачи переносятся на CPU.


#nvidia geforce rtx 50
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