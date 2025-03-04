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ddr22
Lenovo представила свой новейший ноутбук IdeaPad Slim 3x
Ноутбук оснащен чипом Qualcomm Snapdragon X, оперативной памятью до 24 ГБ, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и аккумулятором емкостью 60 Втч.

На выставке MWC 2025 компания Lenovo представила новый ноутбук IdeaPad Slim 3x с чипом серии Snapdragon X от Qualcomm. В ходе презентации не было конкретно указано, какой именно чип используется в ноутбуке, но предполагается, что это новый 8-ядерный Snapdragon X Plus. IdeaPad Slim 3x оснащен 15-дюймовым OLED-экраном WQXGA разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Ноутбук поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и оснащен твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ. Дополнительное хранилище можно добавить через второй слот PCIe Gen 4. Чип Snapdragon X предоставляет 45 TOPS NPU для задач искусственного интеллекта.
Остальные характеристики ноутбука IdeaPad Slim 3x включают аккумулятор ёмкостью 60 Вт-ч, веб-камеру разрешением 720p, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук также оснащен двумя портами USB 3.2 Type-A, одним портом USB 3.2 Type-C, кардридером SD, портом HDMI 1.4 и комбинированным аудиоразъемом 3,5 мм. Вес ноутбука составляет приблизительно 1,6 кг.

#lenovo
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