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ddr22
Недавнее обновление прошивки контроллера Xbox 5.23.5.0 вызвало случайные движения аналогового стика
Геймерам рекомендуется избежать этого обновления, если они еще не установили его.

Недавнее обновление прошивки контроллера Xbox стало причиной ненадежной работы вводов. Версия 5.23.5.0 вызывает сообщения о неожиданных движениях аналогового стика, что приводит к проблемам во время игры. Однако, эти проблемы не связаны с дрейфом стиков, а вызваны новой функцией виртуальной мертвой зоны.
Представитель службы поддержки Xbox объяснил, что новая функция была добавлена в прошивку контроллера Xbox для улучшения его точности и отзывчивости. Виртуальная мертвая зона является областью вокруг центральной позиции стика, в которой любое движение не будет регистрироваться. Она предназначена для устранения маленьких неточностей и скачков стика. Однако, после обновления прошивки она стала причиной ненадежной работы вводов.
Из-за проблем с обновленной прошивкой геймерам рекомендуется избежать установки версии 5.23.5.0, если они еще не сделали это. Возможное решение проблемы заключается в откате к предыдущей версии прошивки или ожидании исправления от Microsoft.

#xbox
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