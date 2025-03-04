Геймерам рекомендуется избежать этого обновления, если они еще не установили его.

Недавнее обновление прошивки контроллера Xbox стало причиной ненадежной работы вводов. Версия 5.23.5.0 вызывает сообщения о неожиданных движениях аналогового стика, что приводит к проблемам во время игры. Однако, эти проблемы не связаны с дрейфом стиков, а вызваны новой функцией виртуальной мертвой зоны.

Представитель службы поддержки Xbox объяснил, что новая функция была добавлена в прошивку контроллера Xbox для улучшения его точности и отзывчивости. Виртуальная мертвая зона является областью вокруг центральной позиции стика, в которой любое движение не будет регистрироваться. Она предназначена для устранения маленьких неточностей и скачков стика. Однако, после обновления прошивки она стала причиной ненадежной работы вводов.

Из-за проблем с обновленной прошивкой геймерам рекомендуется избежать установки версии 5.23.5.0, если они еще не сделали это. Возможное решение проблемы заключается в откате к предыдущей версии прошивки или ожидании исправления от Microsoft.

