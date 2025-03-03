Этот смартфон предназначен для использования в сложных условиях и имеет поддержку 5G.

Компания Sonim представила новый смартфон XP Pro, который ориентирован на профессиональных пользователей. Устройство оснащено тепловизионной камерой FLIR Lepton 3.5, обеспечивая возможность обнаружения горячих точек, а также нахождения необычно теплых участков, свидетельствующих о проблемах с электропроводкой. Прочный смартфон сертифицирован по стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IPX9K. Он оснащен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и модемом 5G. Операционная система смартфона - Android 14.

XP Pro также имеет 6,58-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ дискового пространства с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD. Дополнительно, на экране установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus II.

Смартфон Sonim XP Pro Thermal пока не имеет официальной даты выпуска или цены.