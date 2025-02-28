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ddr22
Qualcomm представила новый бренд Dragonwing
Бренд "Dragonwing" представлен в фиолетовой цветовой гамме и включает элементы фирменного стиля Qualcomm и стилизованный значок дракона.

Компания Qualcomm представила новый бренд под названием "Dragonwing", объединяющий продукты, которые не относятся к линейке Snapdragon и которые предназначены для промышленных и IoT-рынков. Портфель включает в себя различные промышленные IoT-решения, а также сетевые и сотовые инфраструктурные решения, которые ранее продавались под разными продуктовыми линейками. Технологии Dragonwing объединяют возможности обработки искусственного интеллекта с низкопотребляющими вычислениями и оптимизированными для граничного развертывания технологиями подключения. Основные применения продуктов Dragonwing включают промышленную робототехнику, специализированные камеры, промышленные портативные устройства и беспилотные воздушные системы. Компания Qualcomm планирует позиционировать эти продукты на таких отраслях, как энергетика, производство, торговля, цепочки поставок и телекоммуникационная инфраструктура.

Визуально новый бренд Dragonwing имеет фиолетовую цветовую гамму, включает элементы фирменного стиля Qualcomm и стилизованный значок дракона. Официальный дебют портфолио запланирован на выставках Mobile World Congress в Барселоне (3-7 марта) и Embedded World в Нюрнберге (11-13 марта).

#qualcomm
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