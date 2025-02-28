Процессор обеспечивает более чем 50% повышение эффективности по сравнению с Cortex-A520.

Компания Arm представила свой новый процессор Cortex-A320 Armv9, который разработан специально для приложений в сфере Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI). Cortex-A320 представляет собой ультраэффективный процессор, основанный на передовой архитектуре Armv9. Он демонстрирует более чем 50% повышение эффективности по сравнению с процессором Cortex-A520, благодаря оптимизации микроархитектуры, уменьшенному пути выборки и декодирования данных, плотному кэшу L1 и улучшенному порту целочисленного регистра.

Cortex-A320 - это процессор с 32-битной выборкой инструкций и 8-ступенчатым конвейером. Он предлагает масштабируемость, позволяя создавать конфигурации от одноядерных до четырехъядерных. Процессор оснащен улучшенным DynamIQ Shared Unit (DSU-120T), который позволяет создавать кластеры только на базе Cortex-A320. Кроме того, Cortex-A320 поддерживает до 64 КБ кэша L1 и до 512 КБ L2, а также имеет 256-битный интерфейс AMBA5 AXI для внешней памяти. Кэш L2 и L2 TLB могут быть разделены между несколькими процессорами Cortex-A320. Векторный обработчик, реализующий технологии NEON и SVE2 SIMD (Single Instruction, Multiple Data), может быть частным для одноядерного комплекса или общим для ядер в двух- или четырехъядерных реализациях.



