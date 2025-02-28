Чипсет содержит передовые компоненты, позволяющие создать квантовые компьютеры масштаба в миллион кубитов и реализовать перспективы этой технологии.

Компания PsiQuantum объявила о выпуске квантового фотонного чипсета под названием Omega, предназначенного для квантовых вычислений в промышленных масштабах. В статье, опубликованной в журнале Nature, описывается, что чипсет содержит передовые компоненты, необходимые для создания квантовых компьютеров масштаба в миллион кубитов, а также позволяет реализовать перспективы этой технологии. Каждый компонент демонстрирует высокую производительность, превышающую современные стандарты. Были продемонстрированы высокоточные операции с кубитами и эффективное межчиповое соединение кубитов на больших расстояниях, что является ключевым фактором для масштабирования и отличает эту технологию от других.

Чипы Omega производятся на полупроводниковом заводе GlobalFoundries в Нью-Йорке. Это значительный шаг, учитывая, что квантовые вычисления ранее ограничивались исследовательскими лабораториями. PsiQuantum планирует в этом году начать строительство двух квантовых вычислительных центров, один из которых будет располагаться в Брисбене, Австралия, а другой в Чикаго, Иллинойс.

