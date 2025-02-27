Эта технология позволяет измерять эмоциональное состояние игрока в реальном времени с помощью носимого смарт-браслета и передавать его в игры.

Швейцарский стартап Ovomind представил впервые в мире технологию, которая обеспечивает "игровой процесс, управляемый эмоциями". Эта технология основана на использовании искусственного интеллекта и позволяет измерять реакции тела игрока в реальном времени через носимый смарт-браслет. Он улавливает эмоциональное состояние игрока и передает его в игру, чтобы создать более глубокую связь между игроками и виртуальными мирами.

Генеральный директор Ovomind, Ян Фрачи, отметил, что будущее игр заключается в установлении более глубокой связи между игроками и исследуемыми мирами. Он подчеркнул, что используя возможности эмоционального ИИ, Ovomind создает игры, которые реагируют не только на действия игрока, но и на его чувства.



Технический директор Ovomind, Жюльен Массе, отметил, что компания уже провела успешные демонстрации этой технологии на Tokyo Game Show в Японии, и теперь они рады представить ее в США на Game Developers Conference 2025.