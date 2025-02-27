Это коллекционное издание Tetris Forever создано для фанатов этой классической игры и предлагает им комфортную и уникальную игровую платформу.

Компания Digital Eclipse выпустила уникальное коллекционное издание для игры Tetris Forever. Это издание включает в себя не только саму игру и стандартные бонусы, такие как саундтрек на диске и коллекционную коробку, но также игровой портативный компьютер, который предназначен исключительно для игры в классическую версию Tetris. Игровой портативный компьютер является основным привлекательным элементом этого коллекционного издания. Он предоставляет возможность игрокам погрузиться в мир Tetris в любое время и в любом месте. Этот портативный компьютер специально разработан для запуска классической версии Tetris и не имеет возможности запускать другие игры или приложения.

Digital Eclipse известна своими качественными работами по переизданию классических игр.