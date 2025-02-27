Компания Digital Eclipse выпустила уникальное коллекционное издание для игры Tetris Forever. Это издание включает в себя не только саму игру и стандартные бонусы, такие как саундтрек на диске и коллекционную коробку, но также игровой портативный компьютер, который предназначен исключительно для игры в классическую версию Tetris.Игровой портативный компьютер является основным привлекательным элементом этого коллекционного издания. Он предоставляет возможность игрокам погрузиться в мир Tetris в любое время и в любом месте. Этот портативный компьютер специально разработан для запуска классической версии Tetris и не имеет возможности запускать другие игры или приложения.
Digital Eclipse известна своими качественными работами по переизданию классических игр.
Компания Digital Eclipse выпустила уникальное коллекционное издание для игры Tetris Forever. Это издание включает в себя не только саму игру и стандартные бонусы, такие как саундтрек на диске и коллекционную коробку, но также игровой портативный компьютер, который предназначен исключительно для игры в классическую версию Tetris.Игровой портативный компьютер является основным привлекательным элементом этого коллекционного издания. Он предоставляет возможность игрокам погрузиться в мир Tetris в любое время и в любом месте. Этот портативный компьютер специально разработан для запуска классической версии Tetris и не имеет возможности запускать другие игры или приложения.