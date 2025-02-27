Заказавшие клавиатуру на Kickstarter также получат бесплатную доставку в любую точку мира.

Iqunix MQ80 представляет собой новую беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру. Она может похвастаться тонким дизайном, большим временем автономной работы и цельнометаллическим корпусом. Клавиатура предлагается по акционной цене всего $119.

Официальный запуск проекта Iqunix MQ80 на Kickstarter, к которому предоставляется значительная скидка, был объявлен компанией Iqunix. На момент написания статьи, оставалось более 200 устройств с ранней скидкой в 40%, что составляет $119. Кроме того, все предварительные заказы, размещенные на странице Kickstarter, включают бесплатную доставку в любую точку мира.



Одной из особенностей Iqunix MQ80 является ее крепление с прокладкой Le-Tray, которое применяется также в клавиатуре Magi65 Pro. Это крепление обеспечивает удобное и надежное крепление клавиш. Отличительной чертой MQ80 также является ее жесткий корпус высокого качества.



Iqunix MQ80 обладает размером 80%, что означает, что она имеет все необходимые клавиши, но занимает меньше места на столе. Клавиатура обеспечивает беспроводное соединение посредством Bluetooth, а ее встроенный аккумулятор имеет время работы до 350 часов. Она также поддерживает функцию герметичности, чтобы избежать попадания пыли и грязи внутрь клавиатуры.