Ноутбук имеет обновленную клавиатуру и новое оборудование.

Компания Razer объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый ноутбук Blade 16 2025. Новая модель отличается обновленной клавиатурой, а также новым внутренним оборудованием. Blade 16 2025 доступен в нескольких конфигурациях и оборудован процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, графическим процессором RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти.

Основной улучшенной характеристикой нового Blade 16 является его компактность. Модель 2025 на 30% меньше предыдущего поколения и стала похожа по весу и толщине на MacBook Pro 16. Это делает ноутбук более портативным и удобным для ежедневного использования. Одним из ключевых апгрейдов Blade 16 2025 является возможность выбора процессора. Пользователи могут выбрать между APU Ryzen AI 9 365 и более мощным Ryzen AI 9 HX 370 от AMD. Кроме того, ноутбук может быть оснащен одним из трех графических процессоров Nvidia GeForce RTX: RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090. Каждая из этих моделей имеет различный объем видеопамяти, что позволяет выбрать подходящую для конкретных потребностей пользователя. Цена начинается от 2799 долларов.