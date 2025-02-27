Компания Razer объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый ноутбук Blade 16 2025. Новая модель отличается обновленной клавиатурой, а также новым внутренним оборудованием. Blade 16 2025 доступен в нескольких конфигурациях и оборудован процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, графическим процессором RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти.
Основной улучшенной характеристикой нового Blade 16 является его компактность. Модель 2025 на 30% меньше предыдущего поколения и стала похожа по весу и толщине на MacBook Pro 16. Это делает ноутбук более портативным и удобным для ежедневного использования.Одним из ключевых апгрейдов Blade 16 2025 является возможность выбора процессора. Пользователи могут выбрать между APU Ryzen AI 9 365 и более мощным Ryzen AI 9 HX 370 от AMD. Кроме того, ноутбук может быть оснащен одним из трех графических процессоров Nvidia GeForce RTX: RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090. Каждая из этих моделей имеет различный объем видеопамяти, что позволяет выбрать подходящую для конкретных потребностей пользователя. Цена начинается от 2799 долларов.
Компания Razer объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый ноутбук Blade 16 2025. Новая модель отличается обновленной клавиатурой, а также новым внутренним оборудованием. Blade 16 2025 доступен в нескольких конфигурациях и оборудован процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, графическим процессором RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти.