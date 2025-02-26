Ранее было сказано, что Samsung выпустит версию Galaxy S25 Edge толщиной всего 5,84 мм, но с двумя задними камерами, вместо трех, как у другой модели.

По последним слухам, Galaxy S25 Edge, новая модель от Samsung, будет оснащена более тонкой испарительной камерой. Однако, несмотря на ее тонкую конструкцию, она будет занимать большую площадь, чтобы обеспечить эффективное отведение тепла. Ранее сообщалось, что Samsung тестировала два прототипа Galaxy S25 Edge и остановилась на версии с тонким профилем, но только с двумя задними камерами по сравнению с тремя на другой модели. Вероятно, стремление к созданию гладкого флагманского устройства привело к некоторым компромиссам в решении охлаждения. Однако, в новом слухе утверждается, что испарительная камера Galaxy S25 Edge будет тоньше, но иметь большую площадь, чем у Galaxy S25, для оптимизации рассеивания тепла.

Однако, пока нет данных о проведении тестов Galaxy S25 Edge, чтобы подтвердить эффективность такой конструкции и определить, насколько она способна справиться с возможными проблемами охлаждения.